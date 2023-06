L’hanno già ribattezzata la nonna della maturità. Classe 1993, novant’anni compiuti Imelda Starnini, ha deciso di rimettersi a studiare giorno e notte per conseguire il diploma e coronare il sogno di una vita, quello di diventare una maestra, almeno sulla carta. E sogna anche di laurearsi.

Questa mattina si è seduta sul banco che le è stato assegnato all’Istituto San Francesco di Sales accanto ad altri maturandi che potrebbero essere tutti suoi nipoti. “Lo studio, il sapere e il desiderio di conoscere non hanno età ed io ne sono la dimostrazione. Avanti ragazzi ora non si scherza più'” ha commentato Imelda con un po’ di emozione.

“Dopo il diploma anche la laurea? Perché no?”. Imelda Starnini, dopo aver spento lo scorso 3 febbraio ben novanta candeline sulla torta di compleanno, ha deciso senza battere ciglio di iscriversi come candidata “esterna” all’esame di maturità all’Istituto San Francesco di Sales (paritaria, scuola pubblica, unica in Europa, la cui fondazione risale al 1816) una volta conosciuto come la scuola “magistrale”, da qualche anno sede anche del liceo ad indirizzo socio-psico-pedagogico. Non ci resta che augurarle un enorme in bocca al lupo.

