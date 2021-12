Un medico di base di Torino è stato arrestato dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura del capoluogo piemontese per le accuse di violenza sessuale aggravata su sulle sue pazienti. Il medico risulta indiziato per due episodi distinti, che avrebbe compiuto nel suo ambulatorio.

Il professionista, 64 anni, che ha uno studio nel quartiere di Barriera di Milano, è stato denunciato da una donna per le violenze subite lo scorso gennaio durante una visita ambulatoriale.

Dall’inchiesta è emerso però che altre cinque pazienti, dal 2013 ad oggi, sempre durante le visite, erano state costrette a subire abusi sessuali ad opera del medico. Il medico già nel 2009 aveva riportato una condanna per condotte simili.

“I successivi approfondimenti – spiegano dalla Questura – hanno permesso di accertare che l’uomo già nel 2009 aveva riportato una condanna per condotte del tutto sovrapponibili a quella denunciata dalla vittima, nonché di individuare altre cinque pazienti che, in occasione di prestazioni sanitarie da parte dell’indagato, dal 2013 ad oggi, erano state costrette a subire atti sessuali ad opera del medico. Una di queste vittime, non essendo ancora decorsi i termini di legge, ha presentato, a propria volta, formale querela”.

Il professionista è ora nel carcere “Lo Russo e Cotugno” di Torino.

Redazione

Andrea Lagatta