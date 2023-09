La pizzeria meglio della diplomazia. Lo spaghettone al pomodoro preferito a Joe Biden, presidente americano. Giorgia Meloni snobba il tradizionale evento organizzato dal leader statunitense al Metropolitan Musem of Art, ‘padrone di casa’ nella settimana di alto livello dell’Assemblea generale dell’Onu, e sceglie di trascorrere la serata in pizzeria con la figlia e lo staff. Poco importa del viaggio diplomatico, dell’emergenza migranti, della guerra in Ucraina, degli equilibri internazionali. Meloni si gode qualche ora di relax a New York.

La premier, martedì sera 19 settembre, è andata in un locale italiano frequentato da registi, calciatori e artisti del Bel Paese, ‘Ribalta‘, vicino a Union Square. Al mattino decide di non partecipare, come da programma e da attese, al Consiglio di sicurezza: al suo posto interviene il ministro agli Affari Esteri Antonio Tajani. Al Consiglio di sicurezza, precisano dal suo staff, Meloni non interviene perché impegnata in una serie di bilaterali, il dossier migranti al centro degli incontri.

Da Palazzo Chigi minimizzano e ricordano che Meloni ha continue occasioni di scambio con il presidente americano, da ultimo giusto pochi giorni fa in occasione del G20 in India. Meloni non parla alla sessione speciale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dedicata all’Ucraina, ma Palazzo Chigi precisa che la premier “ha partecipato al dibattito in Consiglio di Sicurezza della Nazioni Unite, dove ha ascoltato gli interventi principali, tra cui quello di Volodymyr Zelensky“, con cui ha avuto poi un incontro a margine., oltre a vedere i leader di Algeria, Ruanda e Malawi ed il primo ministro canadese Trudeau.

Poi nel tardo pomeriggio la presidente del Consiglio, nel corso del summit alle Nazioni Unite, lancia un appello sui migranti, invitando ad affrontare la questione “tutti insieme” per evitare che ritorni quella che ha chiamato “barbarie della schiavitù sotto altre forme”. Le Nazioni Unite non devono “voltarsi dall’altra parte”, ma dichiarare “guerra globale e senza sconti ai trafficanti”.

Meloni “ha sbagliato a non andare al ricevimento del presidente Usa Joe Biden. Sarebbe stata buona creanza rimandare la pizza con la figlia”. A dirlo, il leader di Iv Matteo Renzi a Stasera Italia su Rete 4. “Ai vertici internazionali se ti chiama il presidente degli Stati Uniti vai, questa è la mia idea dei rapporti istituzionali”, aggiunge.

