La Russia ha schierato una quantità senza precedenti di aerei in un attacco notturno contro l’Ucraina. Lo denuncia il portavoce dell’aeronautica militare Ucraina Yuri Ignat, come riporta Ukrainska Pravda. “C’è stata una quantità senza precedenti di aerei: diverse dozzine. Erano atipicamente nello spazio aereo di notte. Si trattava di droni e aerei tattici”.

Si tratta di droni e aerei che hanno attaccato l’Ucraina insieme a missili da crociera e (droni di produzione iraniana) Shahed”, ha osservato Ignat nel corso di una diretta televisiva. Il portavoce ha aggiunto che la situazione di oggi conferma la necessita’ di fornire all’Ucraina i caccia F-16 per contrastare gli attacchi russi.

“Le preoccupazioni per la salute del capo della Repubblica cecena Ramzan Kadyrov nello spazio informativo russo evidenziano la dipendenza del presidente russo Vladimir Putin da Kadyrov per la stabilità in Cecenia”. Lo scrive il think tank statunitense Isw commentando le voci in merito alle condizioni di salute del leader ceceno.

“Secondo quanto riferito, la direzione principale dell’intelligence ucraina (Gur) ha confermato che Kadyrov era in coma il 15 settembre, suscitando voci sulla sua cattiva salute tra i blogger russi e fonti interne. Kadyrov ha smentito le voci sulla sua salute in un video pubblicato il 17 settembre”, è la ricostruzione di Isw.

“La destabilizzazione del governo di Kadyrov in Cecenia sarebbe un duro colpo per il regime di Putin, in parte a causa dell’importanza centrale che ha avuto il ripristino della stabilità in Cecenia attraverso una guerra brutale e sanguinosa per la iniziale popolarità di Putin in Russia”, scrive ancora il think tank. “Kadyrov e altri funzionari russi potrebbero essere preoccupati che le continue voci sulla sua salute possano influenzare la stabilità a lungo termine del suo controllo – e per estensione di Putin – sulla Cecenia”.

