Si rinnova anche quest’anno l’iniziativa di Dazn che permetterà agli appassionati di calcio di vedere gratuitamente alcuni big match di Serie A. Per la decima giornata di campionato, la piattaforma che detiene i diritti, ha scelto di aprire in chiaro la visione del big match di domenica sera Milan Roma, in programma a San Siro alle 20:45.

Serie A, Milan Roma gratis su Dazn

Gli utenti senza abbonamento a DAZN potranno registrarsi gratuitamente sulla piattaforma per accedere alla diretta. Tuttavia, la visione sarà limitata a un massimo di due milioni di persone. DAZN non ha spiegato il perché, ma il sospetto è che non si voglia creare un traffico superiore alle possibilità della rete di supportare una visione fluida ed in alta qualità per tutti.

Come vedere gratis Milan Roma su Dazn, la guida

Per assistere gratuitamente alla partita, basta andare su dazn.com/welcome, cliccare su “Registrati Gratuitamente”, inserire la propria e-mail, navigare nella schermata e cliccare sull’icona del match “Milan Roma”, e accedere a tutti i contenuti previsti nel pre e post partita. Per chi desidera guardare la partita dalla smart TV, è sufficiente aprire l’app DAZN, selezionare “Guarda Gratis”, scansionare il QR Code con lo smartphone e completare la registrazione. Si consiglia di registrarsi in anticipo, scaricare l’app aggiornata e accedere all’evento appena disponibile alla visione. La diretta inizierà alle ore 19:45, da quel momento partirà il conteggio per il limite dei due milioni di utenti gratuiti.

Con un account gratuito su DAZN sarà anche possibile verificare quali contenuti sono disponibili senza abbonamento, mentre quelli riservati agli abbonati saranno contrassegnati da un lucchetto.

Milan Roma, le probabili formazioni

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; Leão, Nkunku.

A disp.: Terracciano, Torriani, Tomori, Odogu, Athekame, Loftus-Cheek, Jashari, Estupinan.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala.

A disp.: Vasquez, Gollini, Zelezny, Ziolkowski, Ghilardi, Rensch, Tsimikas, Pisilli, El Aynaoui, Baldanzi, Dovbyk.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco