L’intento è promuovere una cultura inclusiva della disabilità e sensibilizzare i più piccoli sulla diversità come occasione di incontro, scoperta e amicizia: questo l’obiettivo dello spettacolo teatrale a ingresso gratuito “Solo due passi”, ideato per bambini e bambine di 6-10 anni da CBM Italia – organizzazione umanitaria impegnata nell’inclusione delle persone con disabilità in Italia e nella prevenzione e cura delle disabilità visive nei Paesi del Sud del mondo.

Lo spettacolo si terrà sabato 27 maggio, alle ore 16.30, al Teatro del Buratto di Milano (sala Teatranti – via Giovanni Bovio, 5) e rientra nel programma del “Festival dei bambini e delle bambine” promosso dal Comune di Milano.

L’appuntamento nasce dalla collaborazione con l’associazione culturale AIA Taumastica e la regia di Massimiliano Cividati e va in scena per la prima volta dopo il debutto dello scorso ottobre alla Biblioteca Civica Ettore Pozzoli di Seregno.

I valori della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità sono alla base della storia narrata. La Convenzione venne adottata dall’Assemblea delle Nazioni Unite nel 2006 al fine di combattere le discriminazioni e promuovere e tutelare i diritti delle persone con disabilità.

Lo spettacolo racconta la storia di Marco, 9 anni, che mette in discussione le sue certezze grazie a un incontro inaspettato. Marco vive nel condominio di una grande città che è a solo due passi da tutto, dal supermercato, dalla chiesa, dalla scuola. Due passi che sembrano nulla, da percorrere in un secondo. Non per tutti però è così e Marco lo capirà grazie all’incontro con Sara, una bambina con disabilità della sua stessa età.

L’ingresso allo spettacolo è libero, ma con obbligo di prenotazione: 02-72093670, eventi@cbmitalia.org.

