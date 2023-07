Un incendio è stato appiccato per protesta in un settore del Cpr milanese di via Corelli. I migranti destinatari di un provvedimento di espulsione hanno bruciato i mobili e i materassi di quattro stanze rendendole inagibili. Sul posto una squadra del Reparto mobile e altro personale della Polizia, inviati dal questore Giuseppe Petronzi, per mettere in sicurezza l’area e attribuire eventuali responsabilità per i danni causati alla struttura.

I vigili del fuoco hanno spento l’incendio e dichiarato inagibile il settore C, motivo per cui è stata decisa la ricollocazione delle 23 persone che erano lì ospitate.

L’incendio alla Rsa: muoiono sei anziani alla Casa per Coniugi

”Sei morti sono un bilancio pesantissimo. Abbiamo un paio di persone in ospedale in una situazione delicata”. Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala arrivato per un sopralluogo alla Rsa Casa dei Coniugi dove nella notte è divampato un incendio che ha provocato al momento 6 morti e 81 feriti. ”Dopo una segnalazione di una persona di servizio, l’intervento dei Vigili del Fuoco è stato tempestivo” ha detto il sindaco, sottolineando che le ”fiamme sono state limitate ad una stanza. Sulle cause è impossibile stabilirle e non credo che sia saggio fare ipotesi ”.

