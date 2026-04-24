Quando nel centrodestra milanese si discute del nome di Maurizio Lupi in vista del 2027, la discussione resta invariabilmente incastrata dentro una grammatica politica: il leader di Noi Moderati, il profilo cattolico-moderato, l’uomo di coalizione, il veto informale di Forza Italia. Tutto legittimo. Ma tutto parziale, perché ignora ciò che costituisce la vera specificità di Lupi nel mazzo dei candidabili: una biografia amministrativa che, in fatto di urbanistica milanese, ha pochi pari.

È una dimenticanza che vale la pena correggere. Dal 1997 al 2001, nel primo mandato Albertini, Lupi fu assessore allo Sviluppo del Territorio. In quei quattro anni, con l’urbanista Luigi Mazza, elaborò e fece approvare il Documento di Inquadramento delle Politiche Urbanistiche, intitolato “Ricostruire la Grande Milano”. Era il giugno 2000. Dopo quasi trent’anni di inerzia — il PRG in vigore risaliva al 1976 —, Milano si riappropriava di una visione strategica: la città a T rovesciata, l’asse Malpensa-Linate lungo il passante ferroviario, l’individuazione delle aree che avrebbero ridisegnato la città post-industriale, da Garibaldi-Repubblica a Santa Giulia, da Bicocca a Portello, da Porta Vittoria a Bovisa. La letteratura urbanistica riconosce a quel documento il merito di aver introdotto la prima visione organica dopo la stagione della ricostruzione. La Milano dei grattacieli, della proiezione internazionale, di Expo 2015 nasce su quei binari. I sindaci successivi hanno camminato largamente sulle rotaie allora posate.

Lo strumento operativo centrale furono i Piani Integrati di Intervento, in applicazione della legge regionale 9/1999: una leva che permise alla città di muoversi, negoziando caso per caso indici e standard, in un quadro normativo nazionale ancora fermo alla legge del 1942. Non mancò, com’era inevitabile per chi sedeva all’urbanistica in quegli anni, l’immancabile passaggio giudiziario: la vicenda Cascina San Bernardo, sulla concessione di un immobile comunale, si chiuse nel gennaio 2002 con il proscioglimento “perché il fatto non sussiste”. Insussistenza dei fatti, non formula dubitativa. Discutere di Lupi come se fosse solo un leader di partito fra gli altri, l’alternativa politica alle candidature civiche, significa perdere di vista ciò che lo distingue davvero: un’esperienza di governo concreta, misurabile, riconoscibile nei luoghi stessi della città. Un capitale di competenza e di visione che, nel dibattito di queste settimane, non ha trovato finora lo spazio che merita.

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Mario Alberto Marchi