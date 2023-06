La terza stella, quella che racconta 30, dicasi trenta scudetti vinti nella propria storia sportiva, la Milano della pallacanestro l’ha conquistata a modo suo ieri sera davanti a poco meno di 13mila spettatori. Forum da tutto esaurito ad Assago e un’atmosfera da mille e una notte per salutare gara 7 della finalissima della Serie A1 di basket maschile, un match da dentro o fuori che l’Olimpia ha saputo guadagnarsi nel primo, decisivo quarto, prendendosi quei 12 punti di vantaggio (21-9) risultati poi decisivi alla fine della quarta e ultima parte di gara, finita 67-55.

E sì, perché tra due formazioni che definire ormai stanchissime non rende nemmeno troppo bene l’idea, a spuntarla sono stati i milanesi che, sfruttando appieno il fattore campo, hanno avuto la meglio su una Virtus Bologna che, dopo aver allungato la serie fino all’ultimo, decisivo, incontro, proprio non ce l’ha fatta a ripetere quanto di bello fatto genere in gara 6.

Così, proprio come lo scorso anno, la Virtus s’è dovuta accontentare di contendere fino all’ultimo il titolo tricolore a Milano, che a sua volta ha invece concesso il bis, portando a cinque la striscia degli scudetti incassati durante la proprietà di Giorgio Armani.

A fine match, le parole di coach Ettore Messina raccontano un successo nient’affatto scontato: “Vincere – spiega dal sito della società – rappresenta sempre una bellissima soddisfazione. Pochissimi avrebbero pensato che una squadra sarebbe stata in grado di vincere tutte le quattro partite in casa, anche io avevo tanti dubbi. Invece, questa è stata prestazione di grande coesione, si sono tuffati su ogni pallone vagante. E tutte le palle vaganti le abbiamo prese noi”.

La prima stella targata Simmenthal è datata 1957-1957, la seconda arriva nel 1981-1982 con la Billy di Dan Peterson e la terza s’è illuminata ieri sera, con nel mirino la Pro Recco che nella pallanuoto detiene con 35 titoli il massimo italiano di ogni disciplina sportiva e l’inarrivabile CSKA Mosca che, a livello continentale, di titoli ne ha ben 61.

Per l’Olimpia, che spegnerà le 90 candeline nel 2026, il primo appuntamento della stagione 2023-2024 sarà la semifinale di Supercoppa nella quale incrocerà le armi, ironia della sorte, ancora con Bologna, l’ultima società prima della doppietta di Milano a vincere lo scudetto al termine del campionato 2020-2021.

Alberto Gaffuri

© Riproduzione riservata

Redazione