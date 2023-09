Travolta e uccisa mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali. Nuova tragedia a Milano dove poco prima delle 7 di questa mattina, venerdì 22 settembre, una donna di 68 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Vermezzo con Zelo, comune in provincia del capoluogo meneghino.

Sull’incidente, avvenuto in via Piave, indagano i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. Dalle prime ricostruzioni sembra che la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali, quando è stata investita. Dopo l’incidente, il conducente dell’auto si è fermato a prestare soccorso ma la 68enne è morta sul colpo. Conducente che verrà ora denunciato per omicidio stradale con la sua posizione al vaglio da parte dell’autorità giudiziaria. Nelle prossime ore verrà sottoposto ai test alcolemici e tossicologici.

Quello di stamattina è l’ennesimo incidente costato la vita a un pedone dall’inizio dell’anno tra Milano e provincia. Solo nel capoluogo lombardo sono morti otto pedoni, oltre a cinque ciclisti. Il dramma si è aperto il 10 gennaio, quando la 95enne Angela Bisceglia era stata travolta da un camioncino in retromarcia sul marciapiede in via Valassina. Un mese dopo, il 7 marzo, muore Federico Cafarella, 25enne travolto da un bus dell’Atm mentre attraversava la strada in via Arici.

Il 15 luglio, in viale Fulvio Testi, una moto investe e uccide il 75enne Luciano Avigliano, deceduto sul colpo. Ad agosto due morti in meno di un mese: il primo agosto Karl Nasr, 18enne in vacanza in città con i genitori, schiacciato contro un palo da una supercar in viale Umbria. Il 28 mattina l’89enne Nicola Zezza, morto dopo lo scontro con un taxi in via Pecorari, pieno centro città. A settembre, nuove tragedie. L’8 perde la vita una donna di 77enne, travolta da un’auto che si è ribaltata dopo uno scontro con un altra macchina. La notte del 17 a restare sull’asfalto è stato invece il 28enne Vassil Facchetti, centrato da una Mercedes in viale Jenner dopo una serata in discoteca con gli amici. Il 18 mattina, alle 11, la 75enne Nina Pansini uccisa da un camion dell’Amsa.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo