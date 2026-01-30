Vi è un’area elettorale che a Milano pesa fra il 15 ed il 20%che si esprime regolarmente a sostegno del centrosinistra e che forma la galassia normalmente definita riformista. Prima che un’area politica è un’area culturale che affonda le sue radici nell’illuminismo lombardo. Un illuminismo antigiacobino ma di forti valori. Sono radici cattoliche, socialiste e liberali. La particolarità storica italiana ha fatto sì che questa area, altrove definita liberal, abbia militato in partiti diversi. Oggi si divide fra le forze riformiste del centro sinistra, le liste civiche e si ritrova in circoli culturali e riviste invece che presso sezioni di partito.

Il coinvolgimento e la mobilitazione di quest’area è determinante per un buon risultato elettorale del centrosinistra nella metropoli milanese e non si appassiona a politicismi o dibattiti organizzati tra autocandidati su primarie si o primarie no. Sono persone che ricordano Cesare Beccaria e sono per la separazione delle carriere della magistratura quanto sono contro la deriva delle democrature. Sono cittadini che amano Milano senza bisogno di richiami, sforzi o temporeggiamenti. Chiedono solo che si assicuri, con proposte adeguate ai cambiamenti di questi anni, una città capace di svilupparsi nonostante la vetustà della legislazione italiana per i governi locali e che lo faccia sapendo distribuire solidaristicamente le opportunità che vengono create da chi lavora e da chi investe qui.

La sicurezza che chiede è la certezza di difendere chi lavora, i giovani, i più deboli, punire i prepotenti e investire perchè l’ascensore sociale funzioni per tutti. Facile? No, servono nuove idee perchè la giustizia sociale possa essere ancora la base per disegnare una città equa e solidale. Per questo serve che quest’area culturale e politica si incontri, sappia rimettere mano alle vecchie certezze e si presenti alla coalizione di centrosinistra forte di proprie originali idee e proposte. Diamo voce a chi si sta dedicando a questo impegno.

Massimo Ferlini

© Riproduzione riservata

Redazione