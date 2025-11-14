Negli ultimi mesi si è registrato un forte attivismo da parte di Forza Italia come anche della Lega su diversi temi legati a Milano: mobilità, rigenerazione urbana e sicurezza. È positivo che all’interno del centrodestra ci sia fermento e voglia di proporre idee per la città, soprattutto in un momento in cui la Giunta Sala appare sempre più distante dai problemi reali dei milanesi. Tuttavia, è importante che questo impegno si sviluppi in un clima di confronto e coordinamento tra tutte le forze della coalizione, nel rispetto delle sensibilità e delle competenze di ciascuno.

Milano ha bisogno di un centrodestra unito, concreto e credibile, che dia dimostrazione di avere le idee chiare e una visione della città diversa da quella costruita fino ad ora. Le priorità devono restare chiare: sicurezza nelle periferie, decoro urbano, manutenzione delle strade, sostegno alle famiglie e alle attività produttive, contrasto al degrado e alle scelte ideologiche della sinistra. La Lega ha sempre lavorato con senso di responsabilità e spirito di squadra, anche nei momenti in cui alcune posizioni o tempistiche degli alleati non coincidevano pienamente con le nostre.

Le differenze ci sono e sono fisiologiche, ma non devono diventare divisioni. Milano merita un’opposizione compatta, capace di costruire insieme una visione alternativa, fatta di pragmatismo, ascolto e buon governo. Per questo sono sicuro che a partire dai prossimi mesi vi sarà maggiore condivisione e coordinamento tra i gruppi del centrodestra su ogni progetto e iniziativa per la città: non per frenare l’iniziativa di nessuno, ma per rafforzare la credibilità dell’intera coalizione e dare ai milanesi un messaggio chiaro di serietà e unità.

Alessandro Verri

