Una mossa di propaganda o un ‘avvertimento’? È il dubbio sul possibile spostamento al confine finlandese di alcuni mezzi militari russi.

Veicoli militari sarebbero stato infatti avvistati nei pressi di Vyyborg, una città russa vicino al confine con la Finlandia. Un video diffuso sui social mostra infatti lo spostamento dl diversi mezzi militari del Cremlino, attrezzature che sembrano comprende anche sistemi di difesa costiera.

Una mossa che arriva mentre in Finlandia si discute della candidatura per entrare nella Nato, una decisione che potrebbe arrivare entro le prossime settimane. A confermarlo è stata il primo ministro del Paese, Sanna Marin, parlando oggi in una conferenza stampa congiunta con la sua controparte svedese, la premier Magdalena Andersson. “Ci sono diverse valutazione sui pro e i contro del candidarsi o del non candidarsi a entrare nella Nato e dobbiamo analizzarle con molta attenzione. Ma penso che il nostro processo sarà abbastanza veloce, diciamo entro settimane”, ha detto la premier.

“La Russia è il nostro vicino. Abbiamo un lungo confine con la Russia e vediamo come si comportano in Ucraina adesso. È una guerra in Europa che non volevamo accadesse, ma ora purtroppo è così. Pertanto, dobbiamo ovviamente porci la domanda su come possiamo fare in Finlandia per evitarlo”, ha aggiunto Marin.

#Russia warns #Finland against NATO membership. Russian troops are massing on Finland’s borders. No time for lofty speeches, #Ukraine has a reasonable chance to defeat this monster here and now. Give us weapon to avoid other possible invasions. #ArmUkraineNow pic.twitter.com/VlE4HXSrgD — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 12, 2022

La discussione in corso in Finlandia e Svezia per quanto riguarda l’adesione all’Alleanza atlantica è vista come un affronto da Mosca. Nei giorni scorsi il ministro degli Esteri Sergej Lavrov aveva spiegato che una decisione in tal senso “non aumenterà la stabilità in Europa”.

Quanto allo spostamento dei mezzi militari al confine finlandese, per ora dal Pentagono riferiscono di “non poter confermare” tale mossa da parte di Mosca. Il colonnello Petteri Kajanmaa, direttore del Department of Military Skills presso il National Defense College, ha evocato anche la possibilità che si tratti di una “messa in scena” russa.

The United States cannot confirm reports that Russia is sending equipment to its border with Finland, the Pentagon says. — Idrees Ali (@idreesali114) April 12, 2022

Per il colonnello finlandese potrebbe essere infatti il tentativo da parte del Cremlino di dare solo l’impressione, via social, di spostare truppe e mezzi ai confini del Paese. “Il confine orientale della Finlandia è molto calmo al momento e lì non è successo nulla di straordinario”, ha spiegato Kajanmaa ai media locali.

Uutta tietoa: Video on ilmeisesti kuvattu Tienhaaran risteyksessa Viipurin länsipuolella. Venäjän puolustusministeriö on uutisoinut 5.4. suunnitelman mukaisesta harjoituksesta, jossa Bastion-järjestelmä siirretään Suomenlahden rannikolle. https://t.co/KO7upyZfb8 — Petteri Kajanmaa (@PutteKaj) April 12, 2022

