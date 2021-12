Ancora minacce ai rappresentanti delle istituzioni italiane. Questa volta a finire nel mirino dei no vax è il ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli, capodelegazione del M5S al governo, che ha ricevuto in serata una busta contenente della polvere bianca e messaggi intimidatori. La busta è stata fatta recapitare al ministero delle Politiche Agricole. Dal dicastero smentiscono tuttavia la notizia, circolata sul web, di un’esplosione all’interno della sede di via Venti settembre. E assicurano che, pertanto, non c’è alcun ferito.

Viene confermato invece la presenza nella busta con minacce di morte, ”con messaggi riconducibili nei contenuti a istanze no-vax, e una sostanza non identificata che prevede una analisi dei vigili del fuoco”.

Come rende noto il Mipaaf, la busta è stata aperta dalla segreteria del ministro. Nella lettera ci sono riferimenti e frasi contro le vaccinazioni seguite da “c’è una sorpresa per te”, allusiva a una sostanza non identificata trovata nella busta su cui verranno effettuati i dovuti accertamenti. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della compagnia Centro.

Negli scorsi mesi sono stati inviati diversi messaggi offensivi e intimidatori al ministro della Salute Roberto Speranza e al presidente della Regione Veneto Zaia da parte della galassia negazionista, no-vax e indipendentista per le loro posizioni a favore dei vaccini e in relazione alle misure introdotte per contrastare il diffondersi del Covid-19. Dalla campagna d’odio, veicolata sul web anche attraverso insulti e minacce, non sono stati risparmiati nei mesi della pandemi il presidente del Consiglio Mario Draghi e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il lavoro della Digos e polizia postale ha permesso di individuare, nella maggior parte dei casi, gli autori del vile gesto.

© Riproduzione riservata

Andrea Lagatta