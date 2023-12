Ha perseguitato l’ex fidanzata e ha minacciato di bruciarla con l’acido. È con questa accusa che un 35enne di Breno, in Valle Camonica, nel Bresciano è stato arrestato dai carabinieri. La donna di 33 anni ha trovato il coraggio di denunciare l’uomo, dopo le minacce ripetute iniziate dopo la fine della loro relazione. Il 35 le avrebbe promesso di farle fare la stessa fine di altre donne uccise e di sfregiarla con l’acido, per questo la donna si è recata dai carabinieri di Breno. A quel punto i militari si sono mossi ed è scattato l’arresto dell’ex fidanzato della 33enne.

Ora l’uomo dovrà comparire davanti al gip per l’udienza di convalida. È la prima applicazione in provincia di Brescia dell’arresto con flagranza in differita previsto dalle nuove misure del Codice Rosso.

