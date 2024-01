Un minorenne ha riportato cinque giorni di prognosi per un’ustione di I grado al torace per lo scoppio di un petardo, avvenuto nella sua casa a Castel Madama (Roma). Il ragazzino è stato visitato al punto di primo soccorso di Tivoli e giudicato guaribile con 5 giorni di prognosi.

Mani, addome e occhio ustionati: bomba carta inesplosa

Sempre al punto di primo intervento di Tivoli è stato visitato un ragazzo di 24 anni, con ferite alle mani, all’addome e a un occhio per aver maneggiato una bomba carta inesplosa che, a dire del padre, avrebbe trovato a terra nei pressi di casa ad Albuccione di Guidonia.

Il 24enne è stato poi trasferito al policlinico Gemelli dove si trova in osservazione, non in pericolo vita e non prognosi riservata). Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Tivoli.

