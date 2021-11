Albero crolla e abbatte una vettura in sosta in pieno giorno e in una strada dove la circolazione, sia con auto e moto che a piedi, è molto frequente durante tutto l’arco della giornata. Miracolo alle spalle di piazza Cavour a Napoli dove nella tarda mattinata di lunedì 8 novembre si è sfiorata la tragedia. Per fortuna il crollo dell’albero non ha coinvolto le persone che in quel momento si trovavano nella zona.

Un crollo che va collegato si al maltempo delle ultime ore ma anche alla scarsa manutenzione degli ultimi anni, nonostante gli appelli lanciati più volte dai cittadini che risiedono nel Rione Sanità. La scorsa settimana, a causa sempre di un violento nubifragio che ha interessato la città, un altro albero crollò su un’auto nei pressi di una scuola a Posillipo.

“Quest’albero erano mesi che stava scoppiando. Qualche settimana fa avevano recintato l’area e sembrava si fossero decisi a potarlo. Ma qui, se non ci scappa il morto o il ferito, si rimanda sempre” commenta un residente della zona.

Rincara la dose l’architetto Rosaria Guarino, anche lei residente a poca distanza dal crollo. “Non dimentichiamo che quest’albero si trovava praticamente fuori il borgo dei Vergini, luogo affollatissimo sia di residenti ma anche di tantissimi turisti. Veramente non so come non è capitato qualcuno sotto quell’albero. Io – aggiunge – ci potevo capitare sotto con mio marito in auto, perché dovevamo passare proprio di lì almeno 15/20 minuti prima, ma abbiamo incontrato traffico e quindi siamo arrivati più tardi”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo