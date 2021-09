I fedeli hanno aspettato il prodigio per ore e poi la lieta notizia: Si è ripetuto a Napoli il prodigio del ‘miracolo’ di San Gennaro. L’annuncio della liquefazione del sangue è stato dato alle 10 in Duomo. “Il sangue si è sciolto” ha annunciato ai fedeli l’arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia.

L’annuncio è stato accolto dall’applauso dei fedeli. In pochi hanno potuto assistere all’evento che ogni anno raduna migliaia di fedeli nel Duomo. Per il secondo anno consecutivo per le norme anti covid sono stati ammessi 450 fedeli mentre 200 sul sagrato.

Il ripetersi del ‘miracolo’ è visto dai napoletani come un buon auspicio per Napoli e la Campania. Il miracolo avviene tre volte l’anno: il 19 settembre, nel giorno di San Gennaro, il sabato che precede la prima domenica di maggio, e il 16 dicembre.

È la prima festa di San Gennaro per l’arcivescovo di napoli monsignor Domenico Battaglia, che ha fatto ingresso nella Diocesi partenopea lo scorso febbraio. Lo scorso 1° maggio (il sabato che precede la prima domenica di maggio è una delle tre date in cui è atteso il miracolo insieme al 19 settembre e al 16 dicembre. Ma in quella occasione il “miracolo” non si è verificato.

”Ringraziamo il Signore per questo dono, per questo segno così importante per la nostra comunità”. Lo ha detto l’arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, rivolgendosi ai fedeli in Duomo. ”E’ bello ritrovarsi attorno a questo altare per celebrare l’Eucarestia della vita – ha aggiunto – per chiedere l’intercessione di San Gennaro perchè possiamo sempre di più innamorarci della vita e del Vangelo. Non sempre ci riusciamo perchè la vita è segnata da debolezze e fragilità”.

