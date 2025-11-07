Il sindaco di Modena Massimo Mezzetti (Pd) ha annunciato che domenica mattina dedicherà l’area giochi per bambini del locale parco Amendola alle bambine e ai bambini di Gaza. Il sindaco spiega che “dedichiamo così simbolicamente un luogo della nostra città a coloro che più di tutti in questi anni sono stati vittime innocenti di una orrenda volontà genocida: i bambini palestinesi”.

Mi appello al sindaco della mia città perché non faccia l’errore di dedicare quell’area soltanto alle bambine ed ai bambini di Gaza, dimenticando di ricordare le bambine e i bambini israeliani fatti ferocemente a pezzi il 7 ottobre del 2023 dai criminali di guerra di Hamas. Ricordo che la popolazione di Gaza è passata dai quarantamila abitanti del 1948 ai due milioni di 20 anni fa, sino ai tre milioni e trecentomila di oggi, rendendo davvero problematico l’uso del termine genocidio. Viceversa Hamas, sostiene ufficialmente l’annientamento di Israele e dei suoi abitanti “dal fiume al mare” come aveva cominciato a fare due anni fa sterminando uomini, donne e bambini.

Mi appello pertanto al sindaco perché si riconosca e si testimoni che ogni vita perduta di innocenti bambini ebrei o mussulmani che siano, ha lo stesso valore e va egualmente ricordato. Discriminare le vittime di questa guerra in base alla loro religione rischia di incrementare fenomeni crescenti di antisemitismo, che si sperava essere definitivamente tramontati dopo l’olocausto degli ebrei voluto dai nazisti nella seconda guerra mondiale.

Carlo Giovanardi

