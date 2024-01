Due giornalisti uccisi in un attacco israeliano nel sud della Striscia di Gaza avvenuto a Khan Younis. Secondo quanto ricostruisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa, un drone di Tel Aviv avrebbe sparato un missile contro un veicolo che trasportava giornalisti nell’area di al-Mawasi, a ovest di Khan Younis, uccidendo il reporter 29enne Hamza Al-Dahdouh, e il giornalista Mustafa Thraya. L’attacco aereo ha causato anche il ferimento di due giornalisti, Ahmed Al-Burash e Amer Abu Amr, che lavoravano entrambi per Palestine Today Tv.

Hamza Al-Dahdouh è il figlio del capo dell’ufficio di corrispondenza dell’emittente Al Jazeera nella regione palestinese Wael Al-Dahdouh, che lo scorso ottobre nei bombardamenti israeliani a Gaza aveva già perso la moglie, una figlia di 7 anni, un nipotino e un altro figlio di 15 anni.

Il corrispondente di Al Jazeera Wael Al-Dahdouh dopo la morte del figlio Hamza ha commentato: “Niente fa più male del dolore di perdere qualcuno che tieni tanto al tuo cuore” ma “questo è il nostro destino, la nostra scelta in questa terra e dobbiamo accettarlo, qualunque esso sia, mentre continuiamo, salutiamo i nostri cari ma cosa possiamo dire”. Rivolgendosi ai tanti giornalisti uccisi dall’inizio del conflitto, aggiunge: “Per Hamza e tutti i martiri onoreremo il loro sacrificio, continueremo sulla stessa strada, abbiamo irrigato la terra con il nostro sangue ma non ci fermeremo, potremmo provare dolore, potremmo soffrire e niente è più doloroso che perdere il tuo figlio maggiore, l’anima della tua anima”.

⚡️Journalist Wael Al-Dahdouh after the martyrdom of his son Hamza: “We say to Hamza and to all the martyrs that we remain committed to the covenant. This is a path that we chose voluntarily and that we watered with blood.” pic.twitter.com/RnUerOx0Gz

— War Monitor (@WarMonitors) January 7, 2024