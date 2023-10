Benjamin Netanyahu ha smentito seccamente. Non sarebbe stato avvertito dai servizi segreti egiziani prima dell’attacco di Hamas nei confronti di Israele del 7 ottobre scorso. Il premier israeliano ha parlato di vere e proprie fake news, definendo infondate le informazioni riportate da alcuni media – sia internazionali che israeliani – riguardo un suo contatto con il generale Abbas Kamel, capo degli 007 egiziani, ben dieci giorni prima degli attacchi.

Netanyahu è stato avvertito?

Secondo i media, Kamel avrebbe avvisato Netanyahu di “qualcosa di insolito, un’operazione terribile” in fase di preparazione da parte dell’organizzazione terroristica. Un avviso a cui – sempre secondo le ricostruzioni giornalistiche – il premier israeliano avrebbe reagito con indifferenza.

La notizia prevedibilmente è circolata sia in Israele sia all’esterno. D’altronde l’accusa era pesante: il premier avrebbe saputo di un possibile attacco ma nonostante ciò non avrebbe avvertito le difese israeliane, che infatti sono state prese alla sprovvista dagli attacchi di Hamas, sia via terra che via aerea. Un’ipotesi che renderebbe di fatto Netanyahu tra i responsabili principali della mancata organizzazione di Israele.

La smentita del premier

A stretto giro è arrivata però la smentita del diretto interessato, che tramite una nota del suo ufficio ha sottolineato come non abbia “parlato o incontrato Kamel dalla formazione del governo, né tramite canali segreti né direttamente”. “È una notizia completamente falsa” prosegue la nota. Netanyahu – che intanto avrebbe avvertito Biden di voler far entrare l’esercito israeliano nella striscia di Gaza – ha quindi negato di conoscere in anticipo l’intenzione di Hamas di attaccare e il contatto con i servizi egiziani.

Ma intanto aumentano i dubbi, anche in merito alla diffusione della notizia da parte dei media israeliani e non. Fare uscire una notizia simile potrebbe voler dire anche minare un possibile ruolo di mediatore da parte dell’Egitto, anche solo per quanto riguarda gli ostaggi rapiti da Hamas.

© Riproduzione riservata

Redazione