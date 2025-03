Con il digitale finisce la tradizione liberale che, nella sua essenza, si fonda sulla difesa della sfera individuale contro le ingerenze del potere economico, giuridico e politico. La libertà, in questa prospettiva, non consiste né nell’arbitrio né nell’autodeterminazione illimitata, ma nella possibilità di preservare uno spazio privato, garantendo un equilibrio tra autonomia personale e convivenza sociale. Per secoli, questo principio ha modellato il rapporto tra Stato e individuo, ponendo limiti alle imposizioni dall’alto e costruendo un’architettura di diritti e tutele.

Oggi, tuttavia, il paradigma tecnologico ridefinisce questa dinamica. La rivoluzione digitale trasforma l’individuo da soggetto autonomo a nodo di una rete interconnessa, dove ogni azione lascia una traccia, ogni comportamento è registrato, analizzato e reso funzionale a un sistema più ampio. L’ideale della privacy, pilastro del liberalismo classico, entra in rotta di collisione con una società fondata sulla trasparenza forzata e sulla circolazione pervasiva dei dati. Questa trasformazione non è priva di vantaggi: l’ottimizzazione dei processi economici, l’efficienza nella gestione delle risorse, il miglioramento della sicurezza, la personalizzazione dei servizi sono solo alcuni degli aspetti positivi della digitalizzazione. Tuttavia, il prezzo da pagare è l’erosione progressiva dell’autonomia individuale.

In una società interamente connessa, non esistono più spazi di opacità: la protezione della sfera privata si scontra con l’esigenza di rendere tutto misurabile, monitorabile, prevedibile. Se vogliamo città sicure, accettiamo la sorveglianza diffusa; se vogliamo prevenzione sanitaria, ci sottoponiamo al controllo continuo di dispositivi biometrici; se vogliamo efficienza nei trasporti, concediamo ai sistemi digitali la possibilità di tracciare ogni nostro spostamento.

Ma in questo scenario, che ne è del pensiero liberale? Il liberalismo moderno è nato per limitare il potere dello Stato, ma oggi il potere si concentra altrove: non più nelle istituzioni pubbliche, bensì nelle grandi piattaforme digitali, che regolano la nostra esistenza attraverso algoritmi opachi e infrastrutture pervasive. Il dominio non si esercita più con decreti o leggi repressive, ma attraverso un sistema in cui l’accesso ai servizi essenziali è mediato da attori privati che controllano le informazioni, definiscono le regole e orientano i comportamenti su scala globale.

Se il liberalismo appare inadeguato di fronte a questa trasformazione, resta aperta la questione di un suo possibile ripensamento. Potrà esistere un modello capace di coniugare libertà e iper-connessione? Un socialismo liberale riformato, in grado di redistribuire il potere tecnologico evitando che si concentri nelle mani di pochi? O il futuro sarà dominato da un tecnocapitalismo sempre più invasivo, in cui la libertà individuale verrà progressivamente riformulata come semplice capacità di adattarsi alle logiche del sistema?

Lo Stato ha ancora margine per intervenire? Regolamentare le big tech, tutelare i dati personali, creare infrastrutture digitali pubbliche e decentralizzate sono strumenti necessari, e però insufficienti se non si affronta la questione centrale: il rapporto tra tecnologia e potere. La politica del XXI secolo non può più ridursi alla contrapposizione tra Stato e mercato, tra intervento pubblico e laissez-faire. Deve affrontare il nodo cruciale della governance tecnologica, prima che la libertà diventi un concetto obsoleto.

Forse, però, la sfida più profonda non è solo politica o economica, ma antropologica. Il modello di individuo su cui si è costruito il liberalismo moderno è compatibile con un mondo in cui il confine tra persona e sistema si dissolve? Se la libertà non è più garantita da uno spazio privato, ma viene ridefinita dalla costante interazione con un ambiente digitale che osserva e condiziona, allora il problema non è solo come regolamentare la tecnologia, ma come ripensare l’umanità stessa. Il destino della libertà, e della politica, si gioca su questa consapevolezza.

Edoardo Greblo, Luca Taddio