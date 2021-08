È morta all’età 92 anni dopo una breve malattia Nicoletta Orsomando, storica annunciatrice della Rai. Orsomando si trovava in ospedale a Roma, come reso noto dalla sua famiglia. Nata a Casapulla, alle porta di Caserta, l’11 gennaio 1929, Orsomando il 22 ottobre 1953 fece la sua prima comparsa in tv, quando gli apparecchi in Italia erano ancora pochi e le trasmissioni sperimentali.

Considerata come l’annunciatrice Rai per antonomasia, Nicoletta Orsomado è stata la ‘signorina buonasera’ per quarant’anni, ritirandosi il 28 dicembre del 1993.

