E’ morta Rita Calore, mamma di Stefano Cucchi, il geometra di 31 anni ucciso dai carabinieri il 22 ottobre 2009 a Roma. Ad annunciare la scomparsa della donna è l’avvocato Fabio Anselmo che da anni segue la famiglia Cucchi. “Non ce l’ha fatta. Questa mattina Rita Calore si è arresa per andare a riabbracciare Stefano. Il figlio mai perduto. Lo scrivo con tanta emozione e mi stringo a Giovanni ed Ilaria. Non mi viene altro da dire a questa grande famiglia”.

La mamma di Cucchi nel 2019 aveva scoperto di essersi ammalata. A metà settembre le sue condizioni si erano aggravate, tanto da rendere necessario il ricovero urgente in ospedale. In quei giorni Ilaria Cucchi, candidata e poi eletta al Senato con Sinistra Italiana, aveva sospeso gli appuntamenti elettorali per stare vicino alla madre.

In una intervista a Repubblica raccontò come aveva scoperto la sua malattia: “Pensavo fosse la sciatica che mi porto dietro da anni. Poi Ilaria ha detto: “Mamma, ora ti controlli”. E insomma, altro che sciatica. Vabbè”.

“Quando perdi un figlio, muori con lui. E quindi, ecco perché dico “vabbè”. Perché ogni mattina che mi sveglio ringrazio il Padre eterno che mi ha dato un altro giorno. E soprattutto penso che quello che è successo a me non è nulla rispetto a quello che hanno fatto a Stefano. Che sarà mai portare il busto, fare la chemio, i raggi?“.

