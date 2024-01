Gigi Riva è morto nel reparto di Cardiologia del Brotzu di Cagliari per un infarto accusato ieri. L’ex campione azzurro lascia una ferita nel cuore della Sardegna e dell’Italia intera. L’omaggio durante la partita Inter-Napoli per Gigi Riva passato alla storia per lo scudetto vinto con la maglia del Cagliari nel 1970. Nessuno ha segnato come lui 35 reti in 42 partite. Il 7 novembre avrebbe compiuto 80 anni.

L’amore ‘proibito’ con la “Dama bionda” Gianna Tofonari

I giornali la chiamarono la “Dama bionda”. Gianna Tofonari era già sposata per questo l’amore con Gigi Riva all’epoca fece scandalo. L’ex calciatore non ha mai sposato la sua Gianna, neppure quando la Tofanari ha divorziato dal marito, che l’ha però denunciata per adulterio.

“Era 1968, il divorzio ancora non esisteva. Fu una cosa enorme, per quei tempi. Mi misero sulla copertina di Stop e di Novella 2000. Me ne innamorai perdutamente. Lei era già separata ma aveva un marito”

Una storia scandalosa quella tra Gigi Riva e Gianna Tofanari, culminata dalla nascita di due figli, Nicola e Mauro, che hanno poi regalato alla coppia cinque splendide nipoti.

“La chiamarono la “Dama bionda” e quando attraversavo momenti di crisi, scrissero che era colpa sua, della donna fatale. Stupidaggini. Gianna è diventata mia moglie e mi ha dato due figli”

Gigi Riva, il malore e il ricovero d’urgenza prima del decesso

L’ex attaccante azzurro, 79 anni, ha accusato un malore in casa ed è stato trasportato nella struttura medica. A seguito dei primi immediati accertamenti avrebbe dovuto affrontare un intervento chirurgico. Poi in serata il decesso improvviso.

Lo stadio intitolato a Gigio Riva a Cagliari

Lo scorso marzo, il consiglio comunale del capoluogo sardo ha scelto di intitolare con il suo nome il nuovo stadio che sarà costruito nel capoluogo. Con il Cagliari ha vinto uno scudetto nel 1970, due anni prima, con la maglia azzurra, conquistò il primo titolo Europeo dell’Italia, andando a segno nella seconda finale contro la Jugoslavia. Ora il mondo del calcio tiene il fiato sospeso per le sue condizioni.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo