È morto all’età di 91 anni, l’ex Ministro dell’Istruzione, Luigi Berlinguer (Sassari, 25 luglio 1932) cugino di Enrico. Da agosto era ricoverato presso l’ospedale di Siena, dove oggi si è spento. Nella sua carriere politica Luigi è stato deputato, senatore e ministro dell’Università e della ricerca. Nel 2009, ha ottenuto l’ultima elezione al Parlamento europeo rappresentando il Partito Democratico. Negli ultimi anni, ha svolto un ruolo significativo come presidente del Comitato nazionale per la promozione dell’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti. Domani, il suo corpo sarà esposto nella sala del rettorato dell’Università di Siena.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione