Il 3 ottobre 1995, dopo 253 giorni di processo, la giuria emise il verdetto in meno di quattro ore, sentenziando l’innocenza di O.J. Simpson. Non esistevano elementi di colpevolezza «oltre ogni ragionevole dubbio».

Il processo civile e la condanna

Il serial killer Glen Edward Rogers, detenuto nel braccio della morte, nel 2012 avrebbe confessato al fratello Clay e a un criminologo di essere il vero autore del duplice omicidio, avvenuto durante una rapina commissionata dallo stesso Simpson, ma le sue dichiarazioni non ebbero mai seguito in tribunale. L’ex campione di football fu invece condannato in sede civile per danni dalle famiglie di Brown e Goldman.

Il processo, iniziato a settembre 1996, si concluse a febbraio dell’anno dopo: la giuria emise all’unanimità il verdetto ribaltando quello penale e giudicando Simpson responsabile dei due omicidi e assegnando alle loro famiglie un risarcimento di 8,5 milioni di dollari (per un totale di 17) per le morti, oltre al pagamento di altri 25 milioni ciascuna (totale 67 milioni) per «danni punitivi». Il motivo della differenza tra processo penale e civile è proprio nel fatto che nel secondo non è necessario andare «oltre ogni ragionevole dubbio».

Le rivelazioni di Kim Kardashian

Kim Kardashian ha rivelato come il processo OJ Simpson abbia distrutto la sua famiglia dopo che i suoi genitori si sono schierati su posizioni opposte durante il raccapricciante caso di omicidio – ammettendo che è stato “davvero difficile” per lei e la sorella maggiore Kourtney Kardashian, che si sentivano come se dovessero scegliere tra i loro madre e il loro padre.

Robert Kardashian legale di OJ Simpson

Nel 1994, il padre di Kim, Robert Kardashian, agì come uno degli avvocati che difendevano il loro caro amico di famiglia OJ dopo essere stato accusato di aver ucciso sua moglie Nicole Brown Simpson – mentre sua madre, Kris Jenner, credeva fermamente che fosse colpevole.

Ora, la fondatrice di SKIMS, 43 anni, ha riflettuto su come la sensazionale battaglia legale dell’ex stella del calcio e le opinioni opposte dei suoi genitori divorziati abbiano diviso la sua famiglia durante una recente intervista con la rivista GQ.