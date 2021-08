La voce si stava rincorrendo da ora sul web e ha trovato conferma ufficiale: Omar Palermo, 42enne calabrese noto sui social come ‘’Youtubo anche io’, è morto. Lo youtuber era diventato una celebrità grazie ai video pubblicati sulla piattaforma di Google in cui si riprendeva mentre consumava pranzi, cene o spuntini pantagruelici, il tutto parlando dei temi più vari.

Il suo canale YouTube aveva raggiunto la bellezza di mezzo milione di iscritti, ma in realtà da più di due anni Omar non pubblicava più video, ancora virali però sul web.

Palermo è morto ieri, come confermato dal collega youtuber Giorgio Sciacca che da alcuni giorni stava cercando di informarsi sulle condizioni di Omar. Conferma del decesso è arrivata anche dall’agenzia funebre che si è occupata dell’affissione dei manifesti nel luogo in cui viveva Palermo, interpellata dallo youtuber Ivan Grieco, che da tempo era ricoverato in una clinica del cosentino, a Belvedere Marittimo.



Il 42enne era nella struttura per sottoporsi alla riabilitazione a seguito di una caduta e sarebbe stato stroncato da un infarto. La notizia è stata riferita a Sciacca da un cugino dello youtuber. Palermo era originario di Rossano, in Calabria: i funerali si terranno venerdì 20 agosto.

Tanti i messaggi rivolti al ‘Maestro’, come lo chiamavano i fan, comparsi sotto i video dopo la notizia della sua morte: “Onore a te maestro, sei stata una persona fantastica, ti ricordiamo così, dove ci hai fatto essere felici, oggi tutta YouTube Italia piange, sarai sempre tra noi”, scrive un utente, mentre un secondo ricorda che “ci lascia una persona sensibile, tenera, educata a cui tutti volevano bene”.

