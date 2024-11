Un record di successi che potrebbe non bastare per cantare vittoria. L’assalto di Pecco Bagnaia al terzo titolo consecutivo da campione del mondo finirà in un modo o nell’altro quest’oggi alle 14:00 a Barcellona, dove dopo il trionfo nella sprint race di ieri, dovrà arrivare nelle prime due posizioni e sperare in un risultato negativo di Jorge Martin per confermarsi numero 1.

“Questo Mondiale è nelle mani di Martin”, ha ricordato Pecco. Il suo avversario anche con un nono posto si assicurerebbe il titolo, indipendentemente dal risultato dell’inseguitore, che ha aggiunto: “Se proprio va piano, Jorge finisce secondo o al massimo terzo. Io proverò a vincere ancora, a mettermi davanti a tutti, ma più di così non posso fare”. Il giusto rammarico visto che nessun pilota ha mai vinto tanto quanto il ducatista in una sola stagione del motomondiale: 7 sprint race e 10 gp.

Moto GP, Bagnaia campione del mondo se…

La vittoria nella gara del sabato ha migliorato la classifica di Pecco. Ha rischiato mettendo una gomma hard davanti, senza averla mai provata nei giorni precedenti, ma ha dominato. Martin, terzo, ha mantenuto però un vantaggio di 19 punti. Vincendo Bagnaia otterrebbe 25 punti e dovrebbe quindi sperare che il rivale non ne conquisti più di 6. Il leader in classifica dovrebbe dunque arrivare al massimo decimo. Se Pecco invece arrivasse secondo lo spagnolo non dovrebbe far meglio della quindicesima posizione. Pecco partirà in pole, la vera gara si gioca alle sue spalle.

Moto Gp Barcellona, la griglia di partenza

Prima fila: 1. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati, 2. Aleix Espargaro (Esp) Aprilia, 3. Marc Marquez (Esp) Ducati

Seconda fila: 4. Jorge Martin (Esp) Ducati, 5. Franco Morbidelli (Ita) Ducati, 6. Pedro Acosta (Esp) Ktm

Terza fila: 7. Maverick Vinales (Esp) Aprilia, 8. Enea Bastianini (Ita) Ducati, 9. Marco Bezzecchi (Ita) Ducati

Quarta fila: 10. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha, 11. Alex Marquez (Esp) Ducati, 12. Johann Zarco (Fra) Honda

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco