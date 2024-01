“Grazie a voi per questi due anni”, sono state le poche parole pronunciate da José Mourinho dopo l’esonero dalla panchina della Roma. L’ormai ex allenatore della società giallorossa ha lasciato Trigoria, sede e centro di allenamento della Roma, a bordo della sua auto. Dopo essere stato esonerato dai Friedkin, ha salutato i calciatori e tutti i dipendenti del centro sportivo. All’uscita dai cancelli il tecnico esonerato ha salutato una cinquantina di tifosi, mescolati ai giornalisti, radunatisi per salutare il tecnico e ringraziarlo per la vittoria in Conference League.

L’esonero di Mourinho

“L’AS Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto immediato”. Lo scrive la Roma sul suo sito. “Mourinho era stato annunciato come sessantesimo allenatore nella storia della Roma nel maggio del 2021. Ha guidato la squadra alla conquista della Conference League a Tirana il 25 maggio del 2022 e alla finale di Europa League a Budapest nella scorsa stagione”.

”Ringraziamo José a nome di tutti noi all’AS Roma per la passione e per l’impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso”, hanno dichiarato Dan e Ryan Friedkin.”Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato. Auguriamo a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro”.

Daniele De Rossi nuovo allenatore della Roma

Il principale candidato per sostituire Mourinho sulla panchina della Roma è Daniele De Rossi. Sarebbe imminente la sua firma come nuovo allenatore, almeno fino alla fine della stagione.

Redazione

Luca Sebastiani