Nel passaggio più delicato del percorso di rilancio di Banca Monte dei Paschi di Siena, il giudizio dei proxy advisor torna a orientare in modo significativo le dinamiche assembleari e gli equilibri di governance. In vista del rinnovo del consiglio di amministrazione, infatti, Glass Lewis ha raccomandato agli azionisti di sostenere la lista presentata dal board uscente, ritenuta più solida rispetto alla proposta avanzata da Plt Holding.

Una posizione che, pur riconoscendo alcune criticità, privilegia la continuità e la stabilità in una fase che resta di transizione per l’istituto senese, impegnato a consolidare i risultati ottenuti negli ultimi esercizi e a definire una traiettoria industriale credibile nel medio periodo. Il nodo centrale resta quello della governance, considerata da Glass Lewis un elemento chiave per sostenere la fiducia del mercato e accompagnare un percorso ancora esposto a variabili esterne e interne. In questo quadro, il supporto espresso per Fabrizio Palermo come amministratore delegato e per Nicola Maione alla presidenza rafforza l’idea di una squadra ritenuta coerente con le esigenze attuali della banca. Il profilo di Palermo, in particolare, viene letto come funzionale a una fase in cui capacità di gestione di operazioni complesse e interlocuzione istituzionale rappresentano un valore aggiunto, soprattutto alla luce delle prospettive di integrazione con Mediobanca, dossier che resta sullo sfondo come possibile leva di rafforzamento strategico. Non meno rilevante è il giudizio positivo espresso su figure come Corrado Passera e Carlo Vivaldi, che contribuiscono a delineare un assetto percepito come equilibrato e dotato di competenze diversificate.

Il parere del proxy advisor, pur non vincolante, assume un peso crescente in un contesto in cui la platea degli investitori istituzionali guarda con attenzione alla qualità della governance come indicatore di sostenibilità industriale. Per Mps, la partita assembleare si inserisce in una fase in cui la credibilità del management e la chiarezza della strategia diventano determinanti per consolidare il ritorno alla redditività e rafforzare il posizionamento competitivo nel sistema bancario italiano. In questo senso, la raccomandazione di Glass Lewis sembra premiare un approccio prudente ma orientato alla continuità, nella convinzione che, in una fase ancora non del tutto stabilizzata, la priorità resti evitare discontinuità che possano rallentare il percorso di trasformazione avviato.

Cesare Giraldi

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