Randy Meisner, membro fondatore degli Eagles che ha aggiunto alte armonie a brani come “Take It Easy” e “The Best of My Love” e si è esposto in prima linea per la ballata del valzer “Take It to the Limit”. Il musicista si è spento mercoledì sera a Los Angeles per complicazioni da broncopneumopatia cronica ostruttiva, hanno detto gli Eagles in una nota. Aveva 77 anni.

Il bassista aveva sopportato numerosi dispiaceri negli ultimi anni e una tragedia personale nel 2016 quando sua moglie, Lana Rae Meisner, si sparò accidentalmente e morì. Nel frattempo, a Randy Meisner era stato diagnosticato un disturbo bipolare e aveva gravi problemi con l’alcol, secondo i documenti del tribunale e i commenti fatti durante un’udienza del 2015 in cui un giudice ha ordinato a Meisner di ricevere cure mediche costanti.

Chiamato “l’uomo più dolce del mondo della musica” dall’ex compagno di band Don Felder, Meisner si unì a Don Henley, Glenn Frey e Bernie Leadon nei primi anni 1970 per formare una band di Los Angeles per eccellenza e uno degli atti più popolari della storia. “Randy è stato parte integrante degli Eagles e determinante nel successo iniziale della band”, ha dichiarato la band in una nota. “La sua estensione vocale era sorprendente, come è evidente nella sua ballata distintiva, ‘Take It to the Limit’. ”

Evolvendosi dal country rock all’hard rock, gli Eagles hanno prodotto una serie di singoli e album di successo nel decennio successivo, iniziando con “Take It Easy” e continuando con “Desperado”, “Hotel California” e “Life in the Fast Lane” tra gli altri. Sebbene castigati da molti critici come lucidi e superficiali, gli Eagles pubblicarono due degli album più popolari di tutti i tempi, “Hotel California” e “Their Greatest Hits (1971-1975)”che con vendite a 38 milioni è stato classificato dalla Recording Industry Association of America con “Thriller” di Michael Jackson come il venditore numero 1.

Meisner si sposò due volte, la prima volta quando era ancora adolescente, ed ebbe tre figli. Figlio di mezzadri e nipote di un violinista classico, Meisner suonava in band locali da adolescente e alla fine degli anni 1960 si trasferì in California e si unì a un gruppo country rock, Poco, insieme a Richie Furay e Jimmy Messina.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo