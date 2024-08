Una notizia che “toglie il respiro”. Giuseppe Russo, 23 anni, è morto all’ospedale Policlinico di Bari in seguito ad una serie di complicanze legate al morso di un ragno violino avvenuto un mese fa. Il giovane, originario di Collepasso in provincia di Lecce, era stato morto il 13 luglio scorso e, dopo aver manifestato febbre alta, è stato ricoverato per diverse settimane all’ospedale Panico di Tricase.

Morso ragno violino, Giuseppe morto per shock settico e insufficienza multiorgano

Le condizioni di salute di Russo sarebbero migliorate nei giorni scorsi, tanto da spingere i sanitari a dimettere il 23enne. Tornato a casa, Giuseppe ha ripreso la vita di sempre, tornando anche a lavorare. E qui, mentre era intento in alcuni lavori di giardinaggio per conto della sua ditta, che c’è stata una ricaduta tanto da spingere i medici, a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni, a trasferirlo al Policlinico di Bari dove il suo cuore ha smesso di battere nella mattinata di sabato 17 agosto. Era ricoverato nel reparto di rianimazione e il decesso sarebbe riconducibile a shock settico e insufficienza multiorgano.

“Ci sono notizie che tolgono il respiro ed è difficile trovare le parole giuste per esprimere vicinanza e cordoglio ad una famiglia che improvvisamente e troppo presto perde un figlio” le parole della sindaca di Collepasso, Laura Manta. “Tutta la nostra comunità si stringe commossa al dolore che ha colpito Antonio e Rosaria per la perdita del caro Giuseppe. Un angelo di soli 23 anni che da oggi veglierà su di voi. Le più sentite condoglianze da parte mia e da parte di tutta la nostra comunità ai familiari e ai parenti”.

Come riconoscere il ragno violino

Il ragno violino, noto scientificamente come Loxosceles rufescens, è una delle specie di aracnidi più velenose presenti in Italia. A causa del suo aspetto apparentemente innocuo, spesso passa inosservato, ma è importante saperlo riconoscere. Questo piccolo ragno può raggiungere una lunghezza massima di 4-5 cm, comprese le zampe. Può raggiungere i 7 mm di dimensione. Il ragno violino è timido, non aggressivo, e di solito si allontana quando percepisce la presenza umana. Per questo motivo, i morsi di ragno violino sono rari e avvengono solo quando il piccolo aracnide si sente attaccato.

Ha un colore marrone-giallastro e presenta una macchia distintiva sul prosoma che ricorda la forma di un violino, da qui il nome. Preferisce ambienti caldi e attivi di notte. In inverno, tende a rifugiarsi nelle case in cerca di temperature più miti, mentre in estate può essere trovato anche nei giardini e negli spazi aperti.

Cosa fare in caso di morso del ragno violino

Non è una specie aggressiva e, alla presenza dell’uomo, tende ad allontanarsi. Ma può pungere nel caso in cui si senta minacciato: ad esempio se schiacciato involontariamente dentro scarpe, lenzuola o abiti. Il suo morso è indolore, ma dopo qualche ora sulla parte della pelle punta può comparire una piccola arrossatura. Tutto dipende dalla quantità di veleno che rilascia. La puntura può provocare prurito e bruciore e il morso può necrotizzarsi in 48-72 ore. Nei casi più gravi, possono verificarsi febbre, rash curtanei ed ecchimosi. In caso si riscontri ciò si consiglia di chiamare il centro antiveleno per essere valutati.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

