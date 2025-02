Il mestiere che Trump ha scelto per Elon Musk nel suo governo è il castigamatti e il tagliatore di teste. I matti sono la casta dei dipendenti pubblici federali che attendono la valutazione di una vita di lavoro e, nella maggior parte dei casi, il licenziamento in tronco. Gli uomini di Musk, migliaia di agenti invisibili, si fanno precedere da e-mail in cui annunciano il Giorno del Giudizio. Il governo non pecca di timidezza. Il Presidente – che non ha poteri di governo ma di indirizzo – ha nominato Musk ministro per lo sterminio dei burocrati che fanno della loro lentezza un potere.

La spietata “retribution”

Da ieri la categoria degli impiegati ha cominciato a ricevere e-mail personalizzate che brutalmente chiedono a ciascuno che cosa aspetti a dare le dimissioni e sparire prima che arrivino i “team” di Elon Musk addestrati per valutare le attività di ogni impiegato e il loro stipendio. Questo modo di procedere, che non nasconde la sua natura di caccia alle streghe, eccita gli animi perché appare come una attesa e spietata “retribution” contro le ingiustizie subite per colpa dei burocrati, di qui l’entusiasmo. Ma al tempo stesso preoccupa perché Elon Musk non ha alcun controllore che lo controlli e si comporta come Jean Calvin quando reprimeva la corruzione a Ginevra. Ma a differenza di Calvino, essendo l’uomo più ricco del mondo, è anche quello con più interessi personali nell’eliminare la resistenza burocratica dei “clerk officer”.

Il conflitto benedetto da Trump

Il conflitto di interessi è sbalorditivo ma benedetto da Trump, autore del nuovo principio secondo cui Elon Musk non è non soltanto il più ricco cittadino americano (con un buffo accento sudafricano) ma la sorgente stessa della ricchezza dell’America. E dunque non può essere in conflitto di interessi. Gli impiegati federali tremano come gli aristocratici sotto Robespierre e si scambiano nel terrore milioni di e-mail criptate per far fronte al destino. Si può dire che mai gli Stati Uniti sono stati tanto ricchi e potenti e mai tanto angosciati da un potere esordiente e tuttora oscuro.

Paolo Guzzanti Giornalista e politico è stato vicedirettore de Il Giornale. Membro della Fondazione Italia Usa è stato senatore nella XIV e XV legislatura per Forza Italia e deputato nella XVI per Il Popolo della Libertà.

