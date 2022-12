E alla fine Elon Musk parlò. L’imprenditore e miliardario, che da anni si alterna con altri paperoni nella classifica di uomo più ricco del mondo, ha pubblicamente reso noto che si dimetterà dal ruolo di CEO di Twitter, amministratore delegato della piattaforma social che ha rilevato poco più di due mesi per la cifra esorbitante di 44 miliardi di dollari.

Musk lo ha annunciato commentando il sondaggio pubblicato nella notte tra domenica e lunedì in cui chiedeva ai suoi 122 milioni di followers se dovesse fare un passo indietro dalla guida del social: la risposta era stata eloquente, col 57% dei 17 milioni di votanti che avevano risposto “Sì”.

Il miliardario sudafricano, che controlla anche Tesla e SpaceX, ha quindi spiegato che si dimetterà “non appena troverò qualcuno così folle da accettare il lavoro”. In ogni caso Musk ha anche sottolineato che continuerà a gestire personalmente i team che si occupano del software e dei server, ovvero gli ingegneri che lavorano sul lato più “tecnologico” della piattaforma.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

