È sempre più alta la tensione sul viaggio della speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi in Asia: 300mila persone stanno seguendo in diretta il viaggio del Boeing C-40C decollato da Kuala Lumpur, in Malesia, e a bordo del quale dovrebbe esserci la speaker democratica. Dovrebbe, perché non ci sono conferme. L’attenzione è sulla visita annunciata, smentita, non ancora confermata di Pelosi a Taiwan: un gesto simbolico e politico e aumenterebbe pericolosamente le tensioni tra Cina e Stati Uniti.

Pechino rivendica da sempre l’isola come parte del territorio cinese. A Taiwan vivono 23 milioni di abitanti, è tra i Paesi più democratici dell’area, il suo status è oggetto di tensioni da anni, vi si produce un’altissima percentuale di microconduttori destinati in tutto il mondo. Il suo governo è eletto autonomamente, indipendentemente da quello cinese. Dista 160 chilometri dalle coste della Cina. Alla fine della seconda mondiale era tornata a Pechino ma dal 1949, dopo la guerra civile vinta dai comunisti di Mao Zedong contro i nazionalisti guidati dal generale Chiang Kai-Shek questi ultimi si ritirarono sull’isola e proclamarono la Repubblica di Cina. Una contesa mai risolta.

Gli Stati Uniti, che sostengono Taiwan pur avendo rapporti diplomatici soltanto informali, hanno fatto intendere in più occasioni di essere pronti a intervenire militarmente nel caso di un’operazione militare cinese. L’ultima volta che uno speaker della Camera si recò in visita sull’isola fu nel 1997, quando il repubblicano Newt Gingrich espresse vicinanza a Taipei. Altre visite di diplomatici meno rilevanti si sono tenute negli anni successivi, quando comunque le relazioni erano meno problematiche. Stando ai media americani Pelosi avrebbe comunque voluto evitare di atterrare il primo agosto, in occasione dell’anniversario della fondazione dell’esercito cinese – Pechino celebra con particolare trasporto gli anniversari di questo tipo.

Il viaggio di Pelosi è partito domenica scorsa dalle Hawaii, prevedeva quattro tappe: Singapore, Malesia, Corea del Sud e Giappone. Nessuna traccia di Taiwan. Da almeno un paio di settimane i media americani avevano sollevato il caso: Pelosi non ha mai confermato né smentito l’intenzione di visitare Taiwan. La Cina ha minacciato “misure energiche”. Il presidente Xi Jinping a telefono con l’omologo statunitense Joe Biden aveva avvertito: “Chi scherza col fuoco muore bruciato. Si spera che gli Stati Uniti abbiano le idee chiare su questo. Gli Stati Uniti dovrebbero onorare il principio della Cina unita”. Il ministero degli Esteri cine ha espressamente avvertito, solo ieri, che “ci saranno serie conseguenze” qualora Pelosi dovesse visitare davvero Taiwan.

Pelosi, qualora dovesse arrivare, sbarcherebbe a Taiwan intorno alle 22:20 locali, le 16:20 in Italia stando al quotidiano Taiwan Liberty Times. La speaker dovrebbe alloggiare al Grand Hyatt Hotel o al Mariott nella capitale prima di partire per la Corea del Sud dov’è attesa giovedì mattina. Come anticipato sopra non è neanche certo che si trovi a bordo del Boeing C-40C decollato da Kuala Lumpur ma Financial Times e Wall Street Journal hanno comunque sostenuto che Pelosi sarà a Taipei, dove incontrerà la presidente Tsai Ing-wen. Il media locale Set News ha perfino pubblicato un programma della giornata di domani.

L’escalation di queste ore è anche militare: la Cina ha avvertito che gli Stati Uniti “pagheranno un caro prezzo” e all’aeroporto internazionale di Toyuan è scattato un allarme bomba. La polizia ha fatto sapere che non è stato trovato nulla di sospetto ma la tensione resta alta. Aerei da guerra delle forze armate cinesi hanno intanto sorvolato lo Stretto di Taiwan lambendone la linea mediana mentre secondo fonti di stampa taiwanese in prossimità del confine ufficioso tra la Cina continentale e Taiwan sono stazionate da ieri anche diverse navi da guerra cinesi. Dalla Russia la condanna del Cremlino: una “pura provocazione” quella degli Stati Uniti alla Cina, il cui atteggiamento è “giustificato”.

