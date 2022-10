Un proiettile, all’interno di una busta, è stata recapitata ieri mattina nell’abitazione, a Camposano (Napoli), alla consigliera regionale della Lega, Carmela Rescigno, che è anche consigliere comunale nel comune del Nolano. Rescigno, accompagnata dal suo legale, ha presentato denuncia ai carabinieri della Compagnia di Nola. La busta, a quanto sui apprende, è stata messa nella cassetta della posta. Da anni Rescigno, in qualità di consigliera comunale, si batte contro il fenomeno dell’abusivismo edilizio.

“Massima solidarietà alla consigliera Carmela Rescigno, vittima di una chiara intimidazione. E’ inquietante la coincidenza della busta con proiettile all’indomani della sua designazione dal Partito alla guida della Commissione Anticamorra della Regione Campania. Il nostro impegno per la legalità e la lotta alle ingiustizie sociali non sara’ mai scalfito da nessuna azione o minaccia. Saremo al suo fianco. Confidiamo negli investigatori e auspichiamo che vengano prese tutte le precauzioni del caso e che i responsabili vengano immediatamente individuati e puniti”. Così una nota il segretario regionale, Valentino Grant, e il capogruppo in Regione Campania, Severino Nappi, a nome dell’intera Lega Campania.

Solidarietà anche dal vecchio partito di Rescigno, Fratelli d’Italia. “Piena solidarietà alla consigliera regionale della Lega Carmela Rescigno. Siamo certi che la vile intimidazione di cui è stata vittima non fermerà neanche per un istante il suo impegno per la legalità e la sua passione politica e civile. All’amica Carmela un abbraccio affettuoso: vai avanti” commenta Michele Schiano, neo eletto in Parlamento.

© Riproduzione riservata

Redazione