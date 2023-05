Dopo 33 anni il Napoli vince il suo terzo scudetto della storia e, poco dopo le 22,30 di giovedì 4 maggio, scoppia la festa tanto attesa in città e non solo. Migliaia di persone in strada per celebrare il titolo di Campione d’Italia conquistato dalla squadra guidata da Luciano Spalletti con ben cinque giornata di anticipo.

Fuochi d’artificio e caroselli per tutta la notte con piazza del Plebiscito e il lungomare, così come i Quartieri Spagnoli, invasi da decine di migliaia di tifosi, in strada per la festa fino all’alba. Celebrazioni sono state registrate anche in diverse città italiane.

A Napoli, tuttavia, oltre alla festa tanto attesa sono state registrate, purtroppo, anche tragedie: come tra piazza Carlo III e piazza Volturno, nel centro di Napoli, dove un ragazzo di 26 anni è stato ucciso con più colpi d’arma da fuoco. Si tratta di Vincenzo Costanzo, residente nel quartiere di Ponticelli, periferia est della città. La dinamica è in via di ricostruzione da parte di carabinieri e polizia. Il 27enne, già noto alle forze dell’ordine, è arrivato in condizioni disperate al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli dove è morto poco dopo in seguito alle gravi ferite riportate.

OSPEDALE DANNEGGIATO – Ferite oltre a Costanzo, altre tre persone: le loro condizioni non sarebbero serie. Secondo una prima ricostruzione i quattro sarebbero stati feriti tutti nella stessa zona, non è ancora chiaro se durante i festeggiamenti o nel corso di un vero e proprio agguato.

Dopo la notizia del decesso di Costanzo, persone ritenute a lui vicine hanno danneggiato il pronto soccorso del Cardarelli.

All’ospedale dei Pellegrini, invece, è arrivata una donna di Portici di 26 anni ferita alla caviglia, verosimilmente da colpo d’arma da fuoco. Assistita dai medici è stata dimessa con dieci giorni di prognosi.

Dinamica simile anche all’ospedale Villa Betania di Ponticelli dove nella notte due giovani di 24 anni e 20 anni, residenti nella zona, sono stati feriti al gluteo destro da un proiettile (dimessi con 15 giorni di prognosi).

Sempre al Pellegrini un 49enne è stato medicato alla mano, forse per esplosione di petardo in zona San Carlo Arena.

AUTO TRAVOLGE PERSONE SUL MARCIAPIEDE: RAGAZZA DI 20 ANNI GRAVE- A Casoria, comune in provincia di Napoli, all’1,30 un’auto ha travolto quattro persone che stavano passeggiando sul marciapiede. L’incidente è avvenuto in via Pio XII. Per cause ancora in corso di accertamento un uomo a bordo di una Fiat Stilo impattava sul marciapiede adiacente il muro perimetrale esterno della caserma dei carabinieri investendo quattro persone.

L’uomo ha poi abbandonato l’auto per fuggire a piedi. Gli immediati accertamenti dei carabinieri che hanno analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza ha permesso di rintracciare il responsabile e di denunciarlo. Si tratta di un 43enne di Casoria.

I quattro feriti – di età compresa tra i 20 e i 31 anni – sono state trasferite negli ospedali Cardarelli di Napoli, San Giovanni di Dio di Frattamaggiore e Villa dei Fiori di Acerra. Dei 4 solo una ragazza di 20 anni si trova ancora ricoverata presso l’ospedale di Frattamaggiore in codice rosso con trauma cranico ed emorragia celebrale in pericolo per la vita.

