Un evento rarissimo per una specie animale la cui “sopravvivenza è messa a dura prova”. E così per festeggiare il primo ruggito del bellissimo cucciolo di giaguaro nero, i veterinari del bioparco di Fuorigrotta hanno scelto un nome speciale: lo hanno chiamato Victor come Osimhen, il calciatore nigeriano capocannoniere della Serie A, fresco fresco di Scudetto con il Napoli. Victor è l’unico cucciolo di giaguaro nero in Italia.

Il cucciolo è nato tre mesi fa dall’unica coppia riproduttiva di giaguari presenti oggi in Italia. Erano 30 anni che Napoli aspettava la nascita di un giaguaro. Oggi Victor vive in gabbia nel bioparco napoletano, dove i genitori non lo perdono di vista un attimo. La mamma si chiama Ananga e si sta rivelando molto protettiva con l’inaspettato figlioletto, anche perché gli animali selvaggi in cattività hanno difficoltà a riprodursi per motivi biologici. Il padre si chiama Ares ed è maculato.

Altrettanto raro è il colore del mantello: il nero è dovuto a una mutazione genetica chiamata melanismo, dovuta a un gene dominante che, in questo caso, è quello della mamma Ananga. Ma essendo un gene dominante, Victor è destinato a tramandare il suo bellissimo colore alla futura prole che, si spera, arriverà.

