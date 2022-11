Gianluca Morziello che aveva animato la movida per anni, che era considerato tra i migliori barman sulla piazza, che era stato il primo secondo molti a usare il lime per i suoi cocktail, che aveva accompagnato e shackerato le notti e la gioventù di tanti: Gianluca Morziello che ha fatto la storia del by night a Napoli non c’è più. È morto a soli 43 anni. E la notizia ha fatto il giro della città e dei social in pochi minuti, ha provocato il cordoglio di tantissimi che il barman e gestore di locali avevano incontrato o semplicemente incrociato nelle notti interminabili di Napoli.

Come ha scritto il cantante Jovine, fotografando quello che Morziello è stato per tanti: “Eravamo giovani e belli e così voglio ricordarti fratello mio. Tutte le notti che abbiamo vissuto non finiranno mai nei miei sogni. Per sempre amico mio”. Giovani e belli, proprio così: perché anche questo è stato Morziello per tanti, un apprezzato barman di diversi locali e in alcuni casi anche gestore . Rising South, Moutiny, Nabilah e tanti altri. La voce, più di una leggenda, che sia stato il primo a fare i cocktail col lime e non con il limone a Napoli.

Morziello era considerato infatti uno dei migliori barman in circolazione, aveva avuto anche numerose esperienze all’estero. È morto a 43 anni, stroncato da un brutto male che se lo è portato via in pochi mesi, che lo ha portato via dalla moglie di origini peruviane e dall’amato figlioletto. La drammatica notizia si è diffusa nel giro di pochissimo tempo nella serata di ieri. E oggi è definitivamente esploso il cordoglio sui social, dove sono tantissimi i messaggi che ricordano Gianluca.

“Eri un ragazzo dal cuore d’oro, sempre con il sorriso, una persona fantastica e speciale oltre ad essere uno dei barman più bravi che avessi mai conosciuto. Ricordo con grande affetto gli anni d’oro di quando ero resident al Rising South al Centro Storico. È proprio il caso di dire che la vita a volte è proprio ingiusta. Riposa in pace”, si legge in uno di questi. “Un grande amico ha lasciato questo mondo. Quando sei passato e hai vissuto qui a Huanchaco abbiamo forgiato una grande amicizia e un affetto per la squadra per Napoli e Maradona. Il miglior gin tonic della mia vita l’hai fatto tu, così come la vera pizza; quanto ridevamo quando ci mettevano l’ananas. Dio dia forza a tua moglie e al tuo piccolo. Oggi incontri D10s”, si legge in un altro.

“Ancora non ci credo. Ci siamo. Rivisti qualche mese fà per caso dopo anni. Mi hai abbracciato forte amico mio. Quante battaglie assieme, ora capisco sta pioggia. Amico mio, sei stato il più forte di tutti. Ciao Gianluca Morziello”, si legge in un altro post. “La prima volta che ci siamo incontrati avevamo l’età dei nostri figli ora. L’ultima volta che ci siamo visti è stata in primavera. Non avrei mai immaginato che sarebbe stata davvero l’ultima”, recita un altro. “Un pezzo di vita insieme: gli anni in galleria, gli eventi bang , le nostre litigate professionali ma piene di stima reciproca, i nostri piccoli che giocano insieme. Mi hai spezzato il cuore anche se adesso smetterai di soffrire. Riposa in pace amico mio, insegna agli angeli come si beve bene“.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

