Ancora un pedone travolto a Napoli. A pochi giorni dalla morte di un’anziana di 80 anni, travolta da un’auto a Scampia e deceduta poche ore dopo all’ospedale Cardarelli, una 32enne di nazionalità cinese è ricoverato in condizioni disperate dopo essere stato travolto da una moto in via delle Repubbliche Marinare, nella zona orientale del capoluogo partenopeo.

Donna travolta: attraversava non sulle strisce

Secondo quanto ricostruisce la sezione Infortunistica Stradale della polizia municipale, guidata dal capitano Gaetano Amodio, il motociclista, alla guida di un Honda, ha investito la donna mentre attraversava non sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto nel tratto compreso tra San Giovanni a Teduccio e Gianturco.

La 32enne è ricoverata in imminente pericolo di vita all’ospedale del Mare di Ponticelli. Accertamenti in corso sul conducente della moto, un giovane di 27 anni che verrà sottoposto agli esami tossicologici e alcolemici.

Donne travolte: tre decessi in pochi giorni

L’ennesimo grave incidente che si verifica nelle strade di Napoli. Poche settimane fa la doppia tragedia di due giovani donne, Sara Romano e Rita Granata, travolte e uccise da auto in fuga a Fuorigrotta e Cavalleggeri.

