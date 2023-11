Narges Mohammadi ha iniziato uno sciopero della fame in carcere a Teheran. La premio Nobel per la Pace è rinchiusa nella prigione di Evin, in Iran, ha avviato una nuova protesta contro le condizioni della detenzione e l’obbligo per le donne di indossare il velo. Nelle ultime settimane le è stato negato il trasferimento in un ospedale visti i suoi problemi di cuore, proprio perché non indossa il velo.

Narges Mohammadi, la premio Nobel per la Pace

La 50enne attivista iraniana è l’ultimo premio Nobel per la Pace. Il premio è stato conferito a Mohammadi proprio quest’anno per il suo impegno e la sua lotta contro l’oppressione delle donne in Iran “e la sua lotta per promuovere i diritti umani e la libertà per tutti”.

A comunicare l’inizio della sua nuova protesta è stata la campagna “Free Narges Mohammadi”, che ha spiegato come l’attivista abbia informato la sua famiglia con un messaggio direttamente dal carcere. Mohammadi è stata arrestata dal regime di Teheran 13 volte e le sue condanne in totale hanno raggiunto i 31 anni di detenzione.

