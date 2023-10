Il premio Nobel per la Letteratura del 2023 è stato vinto da Jon Fosse. Lo scrittore norvegese, originario di Haugesund, è stato scelto dall’Accademia reale svedese per “la drammaturgia e la prosa innovativa che danno voce a ciò che non si può dire”. Il 64enne ha scritto romanzi, drammi teatrali, poesie, saggi ma anche libri per ragazzi e traduzioni.

I libri che gli sono valsi prima la candidatura e poi la vittoria sono la prima e la terza parte dell’opera Settologia, dei romanzi narrati con un flusso di coscienza di un anziano pittore. “Fosse – si legge nella spiegazione fornita dall’Accademia – combina forti legami locali, sia linguistici che geografici, con tecniche artistiche moderniste”.

Negli scorsi giorni erano stati assegnati i Nobel per la Fisica e per la Medicina.

Redazione