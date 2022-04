Non è solo un libro, quello che si presenta oggi alle 19, all’Hotel Nazionale, a Roma. Un progetto liberale per l’Italia è quasi un manifesto politico, il preannuncio di una iniziativa destinata a cambiare volto alla politica. A discuterne oggi tre esponenti di tre famiglie politiche diverse: un liberale, un renziano e un centrista provano a capire come unire le forze. Davide Faraone, capogruppo in Senato di Italia Viva, e Gaetano Quagliariello, senatore di Italia al Centro, sono infatti i due protagonisti dell’evento di lancio del libro di Francesco Patamia ‘Un progetto liberale per l’Italia – Linee guida per la crescita economica e sociale del Paese”, con prefazione di Antonio Martino, edito da Rubbettino. “Di rivoluzione liberale, in Italia, si è parlato molte volte, ma nessuno è riuscito davvero a mettere in campo interventi ampi e significativi, in grado di liberare il nostro Paese dalla tenaglia burocratica e corporativa che lo affligge, e dalle storture di un sistema giudiziario e fiscale che non riesce ad assicurare giustizia ai cittadini – si legge nella presentazione -. Con la pandemia da Covid-19 si è creata una situazione emergenziale che ha cambiato l’atteggiamento rigorista dell’Unione europea, e ha creato le condizioni per una nuova stagione di riforme. Per questi motivi, il libro tenta di affrontare i nodi tematici su cui è importante e urgente agire, per sfruttare al meglio questa irripetibile occasione e fare proposte che puntino alla crescita e allo sviluppo del nostro Paese, per costruire una società più libera”. L’evento è moderato dal giornalista de Il Riformista Aldo Torchiaro.

Redazione