Nel nostro Paese muoiono due persone per ogni bambino che nasce. Il numero delle nascite nell’anno 2024 è sceso sotto le 380 mila unità: meno della metà rispetto agli anni ‘60. L’Italia ha perso più di mezzo milione di abitanti, in soli cinque anni, l’equivalente di una città come Genova; se questa tendenza non venisse modificata entro il 2050 la popolazione italiana sarà inferiore ai 50 milioni, tornando ai livelli degli anni ’30.

Mantenendo questa prospettiva, tra 20 anni la popolazione lavorativa non riuscirà a sostenere economicamente il numero crescente di pensionati. Con questo quadro chiunque sarebbe preoccupato. Non lo è la politica italiana e i media da essa dipendenti, i quali parlano d’altro: di “macumbe” e di “bottiglie di vino aperte per brindare alla propria salute”, che raccontano di “un paese con tutti gli indici in crescita, visti però con gli assi delle ascisse e delle ordinate completamente invertiti rispetto alla realtà”. Una politica e i media ad essi asserviti, compresi quelli di Stato (pagati dai cittadini con le proprie tasse), che hanno completamente abbandonato al proprio destino la cellula base della società: la famiglia.

Questo elemento centrale della nostra convivenza è ormai in difficoltà, non riesce a reggere le infinite pressioni ed i tanti problemi, e si sta da un lato disgregando, e dall’altro sta sempre più rinunciando – a causa dell’aumentare della denatalità – ad essere tale, nel colpevole disinteresse di tutta la politica, incapace di individuare soluzioni concrete, nonché dei media da essa (la politica) ormai completamente dipendenti. La legge di Bilancio in discussione in Parlamento per come anticipata è l’emblema dell’incapacità e dell’indifferenza della politica verso questo tema.

“Per queste ragioni stiamo dando vita – ha detto Fabio Desideri – segretario politico di Pensiero Popolare Italiano, ad una Proposta di Legge, di Iniziativa Popolare, per l’Istituzione di una Fondazione per la Famiglia, che aiuti la cellula base della società a tornare ad essere centrale rispetto al contesto in cui viviamo. Tutelare la natalità ed aiutare le famiglie in difficoltà, con misure di sostegno diretto e misure di sostegno fiscale, a fondo perduto, derivanti da risorse messe a disposizione della Fondazione, tramite donazioni da parte di Banche, Aziende e Privati, che potranno essere completamente detratte dai redditi delle stesse ed anche essere devolute- come anche il 5 per mille sul reddito delle persone fisiche – al proponendo Ente di diritto privato, posto sotto il Controllo della Corte dei Conti. Questo è l’obiettivo della nostra Proposta di Legge per la quale chiederemo – ad almeno 50.000 donne ed uomini italiani – di sottoscriverla nelle piazze italiane, per poi depositarla in Parlamento e chiedere di discuterla ed approvarla”.

Redazione