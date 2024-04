La nave veloce Isola di Procida di Caremar ha urtato una banchina al Molo Beverello a Napoli. L’incidente è avvenuto durante le operazioni di ormeggio dell’imbarcazione partita da Capri e secondo le prime informazioni ci sarebbero alcuni feriti. Sul posto sono arrivate diverse ambulanze per prestare soccorso.

Nave contro banchina a Napoli, trentina di feriti

Sarebbero una trentina i feriti lievi dopo l’urto nel porto di Napoli. Ma nessuno in codice rosso, tutti in codice giallo o verde quelli portati in ospedale. Altri sono stati assistiti dal personale del 118. A bordo del traghetto c’erano centinaia di persone, tra cui molti stranieri. Al momento dell’impatto, all’arrivo nel porto della nave, i passeggeri erano quasi tutti in piedi e sarebbero caduti a causa dell’impatto violento.

Nave contro banchina, i motivi e perché è successo

La compagnia di navigazione ha riferito che si è trattato probabilmente di un incidente tecnico, al momento sta attivando le procedure di assistenza previste per i passeggeri e fornirà la massima collaborazione all’autorità marittima. Bisognerà capire l’esatta dinamica dell’incidente e soprattutto le cause. Un’opzione potrebbe essere quella di una folata di vento durante l’attracco. In mare le onde erano alte anche due metri, ma la navigazione era consentita nonostante raffiche di vento.

A bordo della nave ora ci sono, oltre ai sanitari del 118, anche gli uomini della Capitaneria e la Polizia di Stato.

Notizia in aggiornamento.

Redazione

Luca Sebastiani