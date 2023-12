Nascere e morire pochi istanti dopo in casa. Una neonata è morta questa mattina in provincia di Brindisi, nel centro di Cisternino, dopo un parto avvenuto in casa. La madre della piccola, invece, è stata trasportata d’urgenza in ospedale Perrino di Brindisi dove è stata ricoverata nel reparto di ostetricia e ginecologia.

Il parto in casa della neonata

Il parto in casa non è andato a buon fine e si è trasformato in una tragedia. La neonata è morta poco dopo essere stata messa alla luce, mentre la madre è in gravi condizioni a causa di un’emorragia post partum. È stata stabilizzata sul posto e poi trasportata nell’ospedale. La chiamata al 118 è partita da una abitazione privata di Cisternino, in via Cesare Battisti, non distante da Palazzo di città, dove vive la famiglia della madre di 34 anni. A quanto risulta, sembra che la donna abbia avvertito i primi dolori e avrebbe raggiunto la casa dei suoi genitori, non distante dal suo appartamento. Secondo quanto apprendono le agenzie di stampa, la famiglia della donna è conosciuta da tanti nel piccolo borgo a nord di Brindisi.

Per la neonata non c’è stato nulla da fare. Il medico che è intervenuto ha però stabilizzato la donna, grazie al contatto diretto con la centrale operativa di riferimento e in accordo con il ginecologo dell’ospedale. A quel punto è avvenuto il trasferimento nella struttura ospedaliera. La madre adesso è ricoverata e in osservazione, ed è fuori pericolo di vita.

Le indagini della Procura di Brindisi

Non è ancora chiara l’intera dinamica di quanto accaduto, di come sia avvenuto il parto e di come la donna sia stata seguita durante il decorso della gravidanza. Resta il fatto che sul caso sono in corso gli accertamenti da parte della Procura di Brindisi. Un’indagine per comprendere soprattutto per quali ragioni il parto sia avvenuto in casa e non in un ospedale o in una struttura preposta.

