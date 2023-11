“Chiediamo al ministro della Salute Orazio Schillaci, al Governo e a tutti i Presidenti di Regione, di estendere subito l’utilizzo dello screening neonatale per la SMA in tutta Italia”. In un contenuto video postato sui suoi social, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, assieme all’importante testimonianza di Lisa Noja, accende i riflettori sull’atrofia muscolare spinale, la gravissima malattia che colpisce 1 bambino su 10 mila provocando una grave disabilità e, in oltre la metà dei casi, persino la morte.

“C’è un modo per salvare questi bambini: occorre diagnosticare subito la malattia attraverso lo screening neonatale, per poter offrire tempestivamente le terapie efficaci che oggi esistono”, continua Renzi, rendendo Italia Viva promotrice di una raccolta firme per estendere subito all’intero territorio nazionale l’utilizzo dello screening neonatale per la SMA.

“La storia che raccontiamo è quella di Ettore, che aveva 34 giorni, è morto perché non ha potuto accedere alla diagnosi neonatale, mentre altri bambini hanno avuto questa possibilità e ora vivono una vita normale. Per questo, perché i bambini siano tutti uguali, abbiamo presentato una petizione. Una firma per convincere ministro, governo e presidenti di regioni a intervenire e dare una speranza a tanti bambini”, precisano Noja e Renzi.

È possibile firmare la petizione sul sito di Italia Viva e tramite il seguente link.

Redazione

Luca Frasacco