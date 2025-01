Nata da appena 24 ore, una neonata è stata rapita in ospedale a Cosenza e ritrovata poche ore dopo (in buone condizioni) all’interno di un’auto e in presenza di una coppia. L’episodio, sconcertante, è accaduto nel tardo pomeriggio di martedì 21 gennaio quando, intorno alle 18.30, le telecamere interne di una clinica privata (Sacro Cuore) hanno immortalato una donna con il volto parzialmente coperto da una mascherina che, aiutata da un uomo, portava via la piccola all’interno di un ovetto.

Finta infermiera alla mamma: “Deve andare dal pediatra”

Secondo una prima ricostruzione la donna, poco prima, presentandosi come una infermiera, ha prelevato la piccola direttamente dalle braccia della madre, una donna di 27 anni, spiegando che doveva condurla dal pediatra. L’allarme è scattato poco dopo quando la mamma e gli altri familiari presenti (le due nonne), non vedendo ritornare la bambina, hanno segnalato l’episodio al personale sanitario dell’ospedale. Sul posto è intervenuta la polizia e sono scattate immediatamente le ricerche.

Sospetti sulla coppia

Dalla visione dei video interni presenti nella clinica, è stata identificata la coppia. Poco dopo le 21, la neonata è stata ritrovata a bordo di un’auto insieme alla donna e all’uomo che l’hanno prelevata dalla clinica. La vettura è stata bloccata dalla polizia a circa 10 chilometri di distanza dalla clinica. L’uomo e la donna sono stati fermati e la loro posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria. Così come accertamenti in corso sull’intera dinamica del rapimento. Gli agenti della Questura hanno ascoltato il proprietario della clinica all’interno della struttura. Polemiche e tensioni tra i familiari e il personale della clinica per quanto accaduto.

Nelle ore precedenti i familiari della neonata scomparsa avevano diffuso sui social le foto della piccola, che indossava una tutina rosa, invitando chiunque l’avesse riconosciuta a contattarli. Sono stati predisposti numerosi posti di blocco tra Rende e Cosenza e poco dopo le 21 l’auto dove viaggiava la piccola è stata ritrovata.

Il video del ritorno in clinica, applausi e urla di gioia

Applausi, urla di gioia, clacson della auto presenti. E’ stata accolta così la neonata di appena 24 ore rapita in circostanza ancora da chiarire in una clinica a Cosenza. La piccola, dopo l’allarme lanciato dalla mamma e dalle nonne, è stata ritrovata poche ore dopo dalla polizia. Secondo quanto appreso era in auto con una donna e un uomo, immortalati in ospedale mentre la portavano via. La piccola è tornata in clinica a bordo di una ambulanza. Le sue condizioni di salute sono buone.

in aggiornamento

Redazione

Ciro Cuozzo