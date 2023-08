Neonato abbandonato e ritrovato all’alba ai piedi di un cassonetto dei rifiuti, all’interno di una busta di colore verde dove era avvolto in una coperta. E’ successo in pieno centro a Taranto dove una donna, che era in strada con il cane, ha sentito il piccolo piangere ed è subito intervenuta in soccorso. Dopo aver chiamato la polizia, il neonato è stato portato dal 118 all’ospedale di Taranto dove è stato assistito dai sanitari.

Le sue condizioni sono buone. Il colorito è roseo e, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato dato alla luce poche ore prima del ritrovamento. Lo testimonierebbe la parte del cordone ombelicale, “ancora fresca”, attaccata al neonato. L’azienda sanitaria ha spiegato all’Ansa che l’altra parte del cordone sarebbe rimasta attaccata alla madre che, se non assistita adeguatamente, rischierebbe l’emorragia. “Speriamo – aggiungono dall’Azienda sanitaria locale – che la madre si faccia sentire presto”.

La Polizia sta ora visionando le immagini della videosorveglianza nell’area tra le vie Pisanelli e Principe Amedeo, dove è stato ritrovato il neonato, al fine di ricavare possibili elementi utili all’identificazione di chi l’ha lasciato lì. Al momento il neonato è in osservazione al Santissima Annunziata di Taranto.

